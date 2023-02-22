Происшествия 22 февраля 2023, 07:27 Число жертв пожара в здании с отелем в центре Москвы выросло до семи ТАСС: при пожаре в здании с отелем в Москве погибли 7 человек и пострадали еще 11 Пресс-служба МЧС

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Один из пострадавших при пожаре в московском здании, где расположены отель и бывшее общежитие, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Таким образом, число жертв достигло семи.

Также известно об 11 пострадавших.

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«Девять из них госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно», — рассказал собеседник агентства.

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Пожар на Международной улице случился вечером 21 февраля. Возгорание произошло на пятом этаже здания с гостиницей «Москабельмет». Она занимает первые четыре этажа, остальные отдали под жилой фонд, а раньше там было общежитие. Женщина, сообщившая о пожаре в экстренные службы, пожаловалась, что сосед поджег ее вещи в общем тамбуре. Люди оказались заблокированы в своих квартирах. Спасатели немедленно приехали на помощь, приступили к тушению и эвакуировали 200 жильцов. Тем не менее без жертв пожар не обошелся. Ранее сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.