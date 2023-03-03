Происшествия 03 марта 2023, 18:30 Число пострадавших при нападении украинской ДРГ на брянские села выросло до двух Брянские власти сообщили еще об одном пострадавшем при нападении ДРГ на села РИА «Новости»

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При нападении на брянские села, кроме мальчика, огнестрельное ранение получил мужчина в Сушанах. Медики оказали ему помощь, сейчас пострадавший долечивается дома. Об этом сообщили РИА «Новости» в администрации Климовского района.

«Мужчина еще один пострадал, огнестрельное ранение [получил] в Сушанах», — рассказали в администрации.

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Там пояснили, что мужчина выглядывал из-за забора. Врачи оказали сельскому жителю необходимую помощь и отправили домой.

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Украинские диверсанты вторглись в приграничный район Брянской области и открыли стрельбу. Они убили двух жителей и ранили мальчика 2012 года рождения.

Семьи погибших при нападении на брянские села получат по одному миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч рублей.

По факту нападения украинской ДРГ на Брянскую область Следственный комитет завел дело.