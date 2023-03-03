03 марта 2023, 18:30
Число пострадавших при нападении украинской ДРГ на брянские села выросло до двух
Брянские власти сообщили еще об одном пострадавшем при нападении ДРГ на села
При нападении на брянские села, кроме мальчика, огнестрельное ранение получил мужчина в Сушанах. Медики оказали ему помощь, сейчас пострадавший долечивается дома. Об этом сообщили РИА «Новости» в администрации Климовского района.
«Мужчина еще один пострадал, огнестрельное ранение [получил] в Сушанах», — рассказали в администрации.
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Там пояснили, что мужчина выглядывал из-за забора. Врачи оказали сельскому жителю необходимую помощь и отправили домой.
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Украинские диверсанты вторглись в приграничный район Брянской области и открыли стрельбу. Они убили двух жителей и ранили мальчика 2012 года рождения.
Семьи погибших при нападении на брянские села получат по одному миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч рублей.
По факту нападения украинской ДРГ на Брянскую область Следственный комитет завел дело.
Медицина
Село Сушаны
Село Любечане
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