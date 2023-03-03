Важное 03 марта 2023, 16:47 Следком завел дело по факту нападения украинской ДРГ на Брянскую область СК завел дело после теракта украинской ДРГ в населенных пунктах Брянской области РИА «Новости»

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения украинской диверсионно-разведывательной группы на населенные пункты Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи ведут производство по статьям «Совершение террористического акта», «Уничтожение имущества» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

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«В Брянской области работает следственная группа, в которую входят эксперты СУ СК России по региону и центрального аппарата СК России, следователи-криминалисты. Ведомство осуществляет комплекс необходимых следственных мероприятий», — добавили в Следкоме.

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Утром 2 марта украинские диверсанты вторглись в приграничный район Брянской области. Националисты открыли стрельбу, в результате которой погибли два жителя региона, а также ранение получил мальчик 2012 года рождения. МИД России уточнил, что диверсанты вели огонь из натовского оружия.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.