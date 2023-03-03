03 марта 2023, 16:47
Следком завел дело по факту нападения украинской ДРГ на Брянскую область
СК завел дело после теракта украинской ДРГ в населенных пунктах Брянской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения украинской диверсионно-разведывательной группы на населенные пункты Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи ведут производство по статьям «Совершение террористического акта», «Уничтожение имущества» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
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«В Брянской области работает следственная группа, в которую входят эксперты СУ СК России по региону и центрального аппарата СК России, следователи-криминалисты. Ведомство осуществляет комплекс необходимых следственных мероприятий», — добавили в Следкоме.
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Утром 2 марта украинские диверсанты вторглись в приграничный район Брянской области. Националисты открыли стрельбу, в результате которой погибли два жителя региона, а также ранение получил мальчик 2012 года рождения. МИД России уточнил, что диверсанты вели огонь из натовского оружия.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.
Следственный комитет России
Село Сушаны
Село Любечане
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