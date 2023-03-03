03 марта 2023, 17:40
Семьи погибших при нападении на села в Брянской области получат по 1 млн рублей
Брянские власти выплатят семьям погибших при нападении на села по миллиону рублей
Пострадавшие в результате нападения на брянские села получат по 500 тысяч рублей, семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщили РИА «Новости» в администрации Климовского района.
«Подписано распоряжение губернатором Брянской области о выплате компенсаций гражданам», — сообщили в администрации.
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Пострадавшие, уточнили власти, получат по 500 тысяч рублей, семьям погибших выплатят компенсации в размере одного миллиона рублей.
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Следственный комитет завел дело по факту нападения украинской ДРГ на Брянскую область. Следователи ведут производство по трем статьям: о совершении теракта, об уничтожении имущества и посягательстве на жизнь правоохранителей.
Украинские диверсанты вторглись в приграничный район Брянской области утром в четверг, 2 марта. Националисты убили два жителя региона и ранили 11-летнего мальчика.
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