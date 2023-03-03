Мир 03 марта 2023, 14:35 Диверсанты в Брянской области убили людей из натовского оружия МИД: теракт в Брянской области, совершенный оружием НАТО, не останется безнаказанным Ministry of Defense of Ukraine

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Убийства в Брянской области диверсанты совершили из натовского оружия. Такое заявление сделал МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что преступление не останется безнаказанным.

«Мы сделали соответствующие выводы из произошедшего. Российские следственные органы приступили к расследованию. Данное преступление не останется безнаказанным», — отметили в министерстве.

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В заявлении напомнили, что власти Украины неоднократно признавали, что они делают все при поддержке США и других стран НАТО. Террористы лишили жизни двух человек в Брянской области из натовского оружия.

В ведомстве подчеркнули, что диверсанты проникли на российскую территорию, убили двух мирных жителей и тяжело ранили мальчика 2012 года рождения.

Героизм спасшего детей в Брянской области мальчика восхитил президента России Владимира Путина.