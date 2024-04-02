02 апреля 2024, 00:28
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
Губернатор Липецкой области Артамонов: в регионе ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области, на границе региона заметили беспилотники. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Игорь Артамонов.
«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — сообщил глава региона.
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Губернатор попросил жителей не поддаваться панике и соблюдать спокойствие. Сигнал воздушной опасности носит информативный характер и не влияет на жизнедеятельность региона. Артамонов призвал следить за информацией в официальных источниках.
Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской и Курской областях. Дежурные ПВО регионов привели в боевую готовность.
Беспилотники
ПВО
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