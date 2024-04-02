Важное 02 апреля 2024, 12:49 Число пострадавших от удара БПЛА в Елабужском районе увеличилось до 12 ЕДДС: из-за атаки беспилотников в Елабужском районе пострадали 12 студентов

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Число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ в Елабужском районе Татарстана увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил РБК.

По информации Единой дежурной диспетчерской службы, все пострадавшие являются студентами «Алабуга политех».

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Украинские беспилотники атаковали здание общежития в Елабуге 2 апреля. Telegram-канал «112» опубликовал видеозапись с последствиями падения БПЛА. Из-за удара разлетелись осколки, а в небо поднялось облако дыма и огня.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что боевики ВСУ намеренно пытались вызвать панику среди населения и призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Позже Главное управление разведки Украины взяло на себя ответственность за атаку БПЛА. По данным «РБК-Украина», украинские военные планировали обстрелять территорию военного объекта, но атаковали здание общежития.