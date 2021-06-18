Число пострадавших из-за подтопления Ялты выросло до 11 человек

Из-за подтопления Ялты в результате сильных дождей пострадали 11 человек. Еще один погиб. Об этом сообщила ТАСС глава администрации города Янина Павленко.

«Пострадавших выявлено 11 человек. И один погибший», — сказала она.

Павленко уточнила, что сейчас из города эвакуировали более 300 человек. Их отвезли в пункты временного размещения. По последним данным, подтопленными оказались более 70 домов.

«Оказали помощь уже более 300 пострадавшим. Переселяем людей, которые нуждаются в этом. Очень много волонтеров работают», — пояснила она.

В ночь на четверг в Крыму начались проливные дожди и усилился ветер. В результате подтопленными оказались Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также Ялта — там выпало более 135 миллиметров осадков. Мэр города отметила, что последний раз Ялта сталкивалась с такой сильной атакой стихии в 1922 году. Тогда за сутки выпало свыше 190 миллиметров осадков.

В общей сложности подтопление повредило в Крыму сотни домов. В Ялте также пострадали 13 отелей, повреждения двух оказались настолько сильными, что туристов пришлось эвакуировать. Кроме того, пострадала инфраструктура пляжей. Сейчас на полуострове ведут расчистку территории, восстанавливают подачу газа, электро- и водоснабдения, которые нарушила стихия.