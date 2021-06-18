Туристы остаются в Крыму, несмотря на потоп. Они рискуют лишиться воды и канализации

В Крыму из-за непрекращающихся ливней поднимается вода в реках, тонут улицы, дома и машины. Отпуска на полуострове испорчены, к тому же появилась угроза оползней, а потопы могут лишить туристов и местных жителей питьевой воды. Но и это еще не все неудобства.

В Крыму продолжаются аномальные дожди — только за прошедшие два дня осадки в некоторых городах полуострова превысили месячную норму в полтора раза. Синоптики предупредили, что из-за непрекращающихся тропических ливней уровень воды в некоторых реках может подняться на 1,5 метра.

Видео из затопленной Керчи и некоторых других городов разлетелись по социальным сетям и вызвали бурю эмоций.

Следом за Керчью затопило Ялту и несколько населенных пунктов поблизости. В самой Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации, так как две реки в центре города вышли из берегов. Въезд в город ограничили, власти готовятся к эвакуации людей.

Проблемы полуострова

Заслуженный эколог РФ, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков заявил, что одной из самых больших проблем для Крыма станет именно отсутствие питьевой воды — ряд населенных пунктов уже оказались отрезаны из-за парализованных насосных станций.

«Во-первых, подтопление загрязняет, замучивает и выводит из строя системы водоснабжения и питьевые источники. Во-вторых, опасны оползневые процессы, когда ползет грунт, съезжает, смывает дороги, мосты, населенные пункты», — отметил Пешков.

Глава движения «Экологика» Георгий Каваносян добавил, что опасны перепады давления в системах водоснабжения. Старые трубы могут просто не выдержать.

«Из-за обводненных грунтов будет скользко на крымском серпантине, на первой и второй гряде Крымских гор. Возможно, аварийность с этим будет связана», — уверен он.

Перепады давления в системе могут привесит к выходу из строя канализации <...> и к перепадам водоснабжения, которые и так в Крыму есть, они могут ухудшиться Георгий Каваносян.

Специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов добавил, что проблемой является и затопление населенных пунктов. Быстро развивающиеся паводки могут нанести серьезный ущерб инфраструктуре полуострова.

«Проблематично, если дома попадают в зону затопления, машины может унести, если они неудачно запаркованы. Например, в месте, где собрался сток, уровень воды поднялся — и все поплыло. Через полчаса там может уже все высохнет, но автомобили унесет течением», — сказал Болгов.

Долгожданная вода

Но есть и положительный момент в аномальных осадках, уверен Каваносян. На полуострове несколько лет подряд был серьезный дефицит воды, из-за чего страдало все население. Дожди помогут восполнить как водохранилища и водосборы, так и другие водные ресурсы, которые впоследствии можно будет использовать на благо региона.

Однако Михаил Болгов отметил, что без специального оборудования и подготовки собрать воду от ливней для хранения может быть крайне проблематично.

Блогер из Феодосии Александр Талипов рассказал «360», что жители полуострова с пониманием относятся к аномальным погодным условиям, потому что в предыдущие годы Крым мучили засуха и дефицит даже технической воды.

У нас давно не было такого года, такого количества осадков в указанный период — с конца мая и по настоящее время постоянно идут дожди. У нас существует большая водная проблема, а дожди помогают наполнять и подземные источники, и водохранилища Александр Талипов.

При этом все — как местные жители, так и туристы — ждут, когда погода наладится. Когда на несколько часов дождь прекращается, пляжи мгновенно заполняются отдыхающими, хотя вода еще довольно холодная. И туристам, по мнению Талипова, приходится тяжелее, чем крымчанам.

«Отдыхающих, конечно, жалко, потому что в большинстве своем цены на жилье в Крыму сейчас высокие, многие бронировали все заранее, а сейчас, мягко говоря, курортный сезон ничто не напоминает, потому что отдыхающие вынуждены находиться дома», — сказал он.

Ловушка для туристов

Тем не менее сейчас Крым — один из самых востребованных курортных регионов России. Несмотря на то, что в некоторых городах точечно отключают электричество, а жителей полуострова и туристов просят оставаться дома. Одна из самых тяжелых ситуаций — в Ялте, которая остается одним из центров туристического притяжения Крыма, а ее затопило почти как Керчь.

Туристка Дания Абузярова рассказала, что она остановилась прямо в центре города, но из-за ливней все парализовано.

«Очень сильно затопило, воды по пояс, машины плавают, все в солярке. Первые этажи эвакуировались на второй и третий. Путевку покупали сами, снимали квартиру, сейчас остаемся дома: выйти никуда невозможно», — сказала она «360».

Другая россиянка, приехавшая на полуостров на отдых, Екатерина Синичкина объяснила «360», что до сих пор надеется искупаться в море. Но пока прогноз не обнадеживает.

«Что сказать, отпуск испорчен, ливень стеной. Ждем солнца, что еще остается», — сказала она.

При этом крымский блогер Заир Баккал рассказал о том, что массового оттока туристов на полуострове незаметно, так как многие люди бронировали путевки заранее и не хотят терять деньги. Но все же случаи отмен есть.

«Некоторые туроператоры сообщают, что идут отмены бронирований в Крым из-за наводнений. Это многих отпугивает. Может, это небольшой процент, но он есть. А Минкурортов сейчас попросило крымчан и отдыхающих ограничивать свои передвижения по полуострову», — заключил он.