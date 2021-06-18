Власти Крыма сообщили о первой жертве потопа в Ялте

Из-за наводнения в Ялте погиб один человек, которого унесло потоком воды. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, сообщил RT.

В Ялте в результате наводнения погиб 26-летний мужчина, которого унесло потоком. Спасти его не удалось. Это первый случай смерти, связанный с чрезвычайной ситуацией в республике, вызванной сильными ливнями. Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Мэр Ялты Янина Павленко ранее сообщила о восьми пострадавших. По ее словам, в основном у них легкие травмы. За прошедшие сутки в Ялте выпало более 135 миллиметров осадков. Это превышает месячную норму более чем в три раза. Павленко сказала, что таких мощных ливней на полуострове не припомнят с 1965 года.

Накануне также затопило Керчь. Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с Ura.ru назвал происходящее в Керчи аномалией. Он указал, что в Крыму раз в 10-20 лет происходят подтопления, но такого, что сейчас происходит в Керчи, еще не было. Он уверен, что это связано с глобальным потеплением.