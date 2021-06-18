Крым получит помощь от всей России после разгула стихии

Крымчане, которые пострадали от обильных ливней, получат всю необходимую помощь. При общей беде Россия объединяется, заявил политический обозреватель, журналист Сергей Веселовский.

«То, что Россия поможет своему маленькому Крыму, я даже не сомневаюсь», — привело его слова ИА Nation News.

Несмотря на сложность ситуации, глава республики Сергей Аксенов принял ряд волевых и верных решений, заявил Веселовский. Руководитель полуострова оперативно среагировал на происходящее. Аксенов «держит руку на пульсе» и лично контролирует все процессы. Глава Крыма приехал на место ЧП сразу же, побывал в самом эпицентре событий. Он раздавал команды, не дожидаясь ответов от региональных руководителей.

«Это большой плюс ему в карму, это значит, что он держит руку на пульсе и старается все лично контролировать. Тем более ситуация архиординарная и решать ее надо было быстро и оперативно», — объяснил Веселовский.

Также он посоветовал автомобилистам не экономить несколько сотен рублей на страховке, поскольку при ЧП она поможет не остаться без личного транспорта.

За прошедшие сутки в Ялте выпало более 135 миллиметров осадков. Это превышает месячную норму более чем в три раза. Таких мощных ливней на полуострове не припомнят с 1965 года. Накануне также затопило Керчь.