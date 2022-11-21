21 ноября 2022, 00:54
Число погибших в пожаре на складе цветов в Москве увеличилось до шести
ТАСС: число погибших в пожаре на складе цветов в Москве увеличилось до шести
Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы возросло до шести, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Шесть человек погибли при пожаре на складе на Комсомольской площади», — отметил собеседник.
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До этого сообщалось о пяти погибших и одном пострадавшем.
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Информация о возгорании в двухэтажном кирпичном здании склада на Комсомольской площади появилась около 15:00. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров.
Спасатели присвоили пожару третий ранг сложности. При проверке здания выяснилось, что там были заблокированы семь человек. Их эвакуировали с помощью подъемного механизма.
В ГУ МЧС России по Москве заявили, что в 18:20 пожар был локализован, в 22:03 сотрудники ведомства ликвидировали открытое горение. Роспотребнадзор направил экспертов на место происшествия, чтобы произвести пробы воздуха. Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» не выявили в воздухе вредных веществ.
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