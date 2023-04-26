Происшествия 26 апреля 2023, 19:03 Число погибших при пожаре в поселке Сосьва выросло до двух СК: при пожаре в поселке Сосьва Свердловской области погибли два человека Пресс-служба Следственного комитета

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При пожаре в поселке Сосьва Свердловской области погибли два человека — мужчина и женщина. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СК России.

«Обнаружены обгоревшие останки еще одного человека — предположительно, пожилой женщины», — уточнили в ведомстве, отметив, что сгоревший дом находился на улице Ленина.

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Погибшая пенсионерка некоторое время числилась пропавшей. Об этом рассказал глава МЧС Александр Куренков. Он обратил внимание, что плановая проверка в поселке в начале апреля выявила нарушения пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что в огне погиб житель поселка Сосьва.

Губернатор региона Евгений Куйвашев ввел в режим повышенной готовности в области из-за пожаров. Всего огонь уничтожил 140 жилых домов и 55 зданий. Кров потеряли более 600 местных жителей. Ликвидацию пожаров в поселках на Урале уже подтвердили в МЧС.