26 апреля 2023, 19:03
Число погибших при пожаре в поселке Сосьва выросло до двух
СК: при пожаре в поселке Сосьва Свердловской области погибли два человека
При пожаре в поселке Сосьва Свердловской области погибли два человека — мужчина и женщина. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СК России.
«Обнаружены обгоревшие останки еще одного человека — предположительно, пожилой женщины», — уточнили в ведомстве, отметив, что сгоревший дом находился на улице Ленина.
Реклама
Погибшая пенсионерка некоторое время числилась пропавшей. Об этом рассказал глава МЧС Александр Куренков. Он обратил внимание, что плановая проверка в поселке в начале апреля выявила нарушения пожарной безопасности.
Ранее стало известно, что в огне погиб житель поселка Сосьва.
Губернатор региона Евгений Куйвашев ввел в режим повышенной готовности в области из-за пожаров. Всего огонь уничтожил 140 жилых домов и 55 зданий. Кров потеряли более 600 местных жителей. Ликвидацию пожаров в поселках на Урале уже подтвердили в МЧС.
Пожары
Свердловская область
Следственный комитет России
Реклама
Реклама