Происшествия 26 апреля 2023, 12:46 Режим повышенной готовности ввели в Свердловской области из-за пожаров Губернатор Куйвашев ввел режим повышенной готовности из-за пожаров в Свердловской области РИА «Новости»

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Режим повышенной готовности из-за крупных пожаров ввели в Свердловской области. Указ об этом подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщил «Коммерсант».

Режим повышенной готовности действует для органов управления и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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Куйвашев рекомендовал МЧС подготовить подразделения Федеральной противопожарной службы, а Министерство общественной безопасности получило распоряжение обеспечить готовность учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований.

По данным МЧС России, в настоящее время удалось локализовать пожары в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева. Работы по ликвидацию возгораний продолжаются. Борьбу с огнем ведут более 380 человек и 112 единиц техники.

В Свердловскую область прибыл замминистра МЧС Илья Денисов и оперативная группа для координации работ и оказанию помощи пострадавшим жителям.

В поселке Сосьва пожар уничтожил около 90 жилых домов. Также пострадало имущество лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) № 23. Власти оказывают помощь людям, потерявшим кров.

По факту пожара в Сосьве уже возбудили два уголовных дела по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности — в поселке погиб 62-летний мужчина. Обстоятельства его гибели устанавливаются.