Число погибших после падения самолета в Ейске выросло до трех | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 21:32 Число погибших после падения самолета в Ейске выросло до трех Вице-губернатор Краснодарского края Минькова: число погибших в Ейске выросло до трех РИА «Новости»

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После падения самолета во дворе жилого дома число погибших выросло до трех человек. Об этом в Telegram-канале сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Достоверно известно о трех погибших», — написала Минькова.

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Также вице-губернатор сообщила о 10 пострадавших, среди которых три несовершеннолетних. Восемь человек в тяжелом состоянии, в их числе один ребенок. Всех доставили в стационар.

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В понедельник 17 октября при выполнении учебного полета самолет Су-34 упал во двор жилого дома в Ейске Краснодарского края. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения огонь охватил 17 квартир, пожар полыхал по всей высоте многоэтажки. По данным МЧС, площадь пожара достигала двух тысяч квадратных метров.

Минобороны сообщило, что падение самолета произошло из-за возгорания одного из двигателей при наборе высоты. Су-34 вылетел с аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полета. Пилоты смогли катапультироваться.