Происшествия 29 апреля 2023, 20:19 Число погибших при обстреле ВСУ Ясиноватой достигло двух Мэр Ясиноватой Шевченко: жертвами обстрела города ВСУ стали два человека РИА «Новости»

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Число жертв украинских обстрелов в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике увеличилось до двух, ранения получили два мирных жителя. Об этом мэр города Дмитрий Шевченко сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 29 апреля в результате обстрела пострадали четыре жителя города Ясиноватая.

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«Двое из них погибли (женщина 1973 года рождения и мужчина 1978 года рождения). Двое мужчин (1966 года рождения и 1970 года рождения) получили ранения», — написал он.

Ранее стало известно об одном погибшем в результате атаки Ясиноватой со стороны Вооруженных сил Украины. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило об обстреле города украинскими военными.

По данным СЦКК, ВСУ выпустили по Ясиноватой 10 ракет из реактивной системы залпового огня. Тип РСЗО не уточнялся. Украинские формирования проводили атаку из населенного пункта Ласточкино. Обстрелы зафиксировали в 15:00 по московскому времени.

Днем 29 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли Ленинский район Донецка. Несколько домов на пересечении улиц Одесской и Сахалинской получили повреждения окна. Также прилеты зафиксировали рядом со школой № 42.