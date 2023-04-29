Происшествия 29 апреля 2023, 18:54 Мужчина погиб при обстреле ВСУ Ясиноватой в ДНР Мэр Ясиноватой Шевченко: в результате обстрела города украинскими войсками погиб мужчина РИА «Новости»

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В результате атаки Ясиноватой в Донецкой Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины погиб мужчина. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

«К сожалению, в результате обстрела ВФУ (Вооруженных формирований Украины — прим. ред.) Ясиноватой погиб мужчина. Обстрел продолжается», — рассказал он.

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Глава администрации Ясиноватой призвал мирных жителей беречь себя и близких. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), украинские военные снова атаковали город.

Обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ зафиксировали в 17:20 по московскому времени из населенного пункта Очеретино. Украинские формирования выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня. Какой именно тип РСЗО они использовали, не уточнили.

Это второй обстрел Ясиноватой за 29 апреля. Первый произошел два часами ранее. Тогда по городу также выпустили 10 ракет из РСЗО.

ВСУ ударили по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.