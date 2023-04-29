Происшествия 29 апреля 2023, 16:24 ВСУ ударили по Ленинскому району Донецка из HIMARS Мэр Донецка Кулемзин: в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ есть пострадавшие

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Вооруженные силы Украины обстреляли Ленинский район Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

В домах на пересечении улиц Одесской и Сахалинской, по предварительным данным, из-за взрывной волны получили повреждения окна. Очевидцы сообщили о задымлении на месте происшествия. Также прилеты зафиксировали возле школы № 42. Предположительно, обстрелы украинские боевики вели из HIMARS.

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«По предварительным данным, в результате обстрела Ленинского района есть пострадавшие по улице Ясногорской. Информация о разрушениях уточняется», — подчеркнул мэр Донецка.

Он призвал местных жителей не выходить на улицу без крайней надобности, быть внимательными и беречь себя.

ВСУ также атаковали Петровский район города. Из-за обстрела на улице Шуйского ранило мужчину 1989 года рождения. Также пострадала женщина.

В Совместном центре контроля и координации огня сообщили, что ВСУ выпустили 41 снаряд натовского калибра 155 миллиметров и две ракеты из реактивной системы залпового огня по Донецку 29 апреля.

Около 15:00 по московскому времени украинские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике. ВСУ выпустили порядка 10 ракет по населенному пункту.