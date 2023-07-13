13 июля 2023, 16:28
Число погибших после наводнения в Туапсинском районе выросло до четырех
СК: число погибших после подтоплений на Кубани увеличилось до четырех
В Туапсинском районе Краснодарского края после подтоплений, вызванных проливными дождями, нашли тела еще двух человек. Об этом сообщило в Telegram-канале краевое управление СКР.
По информации ведомства, найдены тела девушки, которая находилась в доме, смытом потоками воды, а также пожилого мужчины, пытавшегося перегнать автомобиль в разгул стихии. На берегу моря в поселке Ольгинка обнаружили тело мужчины. Сейчас его личность устанавливают. Накануне около села Новомихайловского в салоне автомобиля «Нива» нашли тело местного жителя. По предварительным данным, он мог утонуть.
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«Поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются», — рассказали в управлении.
Режим чрезвычайной ситуации ввели 12 июля в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района Краснодарского края из-за сильных ливней. Пять человек после наводнения пропали без вести. В связи с этим СК возбудил уголовное дело.
В четверг, 13 июля, стало известно, что вода ушла из всех подтопленных после дождей дворов в Туапсинском районе. В населенных пунктах продолжают расчищать территории и восстанавливают поврежденные объекты инженерной инфраструктуры.
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