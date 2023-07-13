Общество 13 июля 2023, 09:31 Вода ушла из затопленных после ливней дворов в Туапсинском районе Оперштаб: из подтопленных после дождя дворов в Туапсинском районе ушла вода Пресс-служба МЧС

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Вода ушла или была откачена из всех подтопленных после дождей дворов в Туапсинском районе Кубани. В населенных пунктах расчищают территории и восстанавливают поврежденные объекты инженерной инфраструктуры. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«Остаются подтопленными подвалы многоэтажек, а также одно из складских помещений на цокольном этаже в поселке Тюменском», — сообщили в ведомстве.

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В районе все еще действует режим чрезвычайной ситуации. Из-за стихии в воде оказались сотни домов, людей пришлось эвакуировать. Семь человек, среди которых двое детей, до сих пор остаются в пункте временного размещения. Жителям территорий, которые были затоплены развозят техническую и бутилированную воду.

Сотрудники районной администрации и поселений, специалисты БТИ 13 июля отправились на осмотр домов и квартир, которые были подтоплены. Специалисты пообщаются с жильцами, выяснят, какая помощь им нужна, определят степень ущерба и составят акты.

По последним данным, пять человек без вести пропали после наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края. Поток воды смыл в Черное море автомобиль с водителем и дом с тремя жильцами, еще одного мужчину унесло, когда он хотел переехать вброд речку. Следователи возбудили уголовное дело.