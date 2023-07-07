Мир 07 июля 2023, 09:22 Число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось до 55 РИА «Новости»: число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55 РИА «Новости»

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Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 55. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель региональных экстренных служб.

«Всего погибло 55 человек. В течение прошлых суток обнаружили тела еще двух погибших жителей», — сказал он.

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Украинские боевики нанесли удар по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. В результате ЧП начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего некоторые прибрежные районы в Херсонской области подтопило.

Президент России Владимир Путин заявлял, что действия киевского режима с Каховской ГЭС привели к гуманитарной и экологической катастрофе. Региональные власти начали выплачивать компенсации пострадавшим от подтопления, на эти цели выделили порядка 60 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что после ЧП на Каховской ГЭС частично подтопленными остались порядка восьми тысяч жилых домов.