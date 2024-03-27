Здоровье 27 марта 2024, 11:21 Реабилитацией пострадавших при теракте займется нейроцентр в Сочи Центр нейрореабилитации «Ирис» в Сочи поможет пострадавшим в Crocus City Hall Unsplash

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Пострадавшие при теракте в концертном зале Crocus City Hall по завершении лечения смогут приехать в Сочи на диагностику и терапию. Гендиректор нейрореабилитационного центра «Ирис», глава реабилитационного направления фонда «Своих не бросаем» Маргарита Волянская заявила об этом РИА «Новости».

«Те, кто пострадал в теракте, после того как получат медицинскую помощь, то количество человек, которое мы сможем, обязательно возьмем на реабилитацию к нам в центр в Сочи», — сказала она.

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Маргарита Волянская уточнила, что центр примет детей, преимущественно с родителями. Им проведут медицинскую и нейропсихологическую диагностику, а затем назначат лечение.

По ее словам, с пациентами готовы работать педиатры, терапевты, неврологи, специалисты адаптивной и лечебной физкультуры. Глава центра предупредила, что после сильного стресса у людей могут появиться проблемы с речью, поэтому потребуется помощь логопедов. Программу реабилитации назначат индивидуально.

Сербия предложила России помощь в лечении пострадавших при теракте, сообщили «Известия». Министр здравоохранения Даница Груичич заявила, что связалась с российским коллегой Михаилом Мурашко в тот же вечер.