Эксклюзив 26 мая 2023, 06:43 Человек упал с причала на Краснопресненской набережной в Москве и застрял МЧС вызвали на Краснопресненскую набережную в Москве на спасение упавшего человека РИА «Новости»

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На Краснопресненской набережной в Москве человек упал с причала, а подняться не смог. Приехавшая на место скорая помощь оказалась бессильна, и к пострадавшему отправили катер МЧС России, сообщил источник «360».

Вызов на Краснопресненскую набережную в районе Дома правительства получили в 06:07 и сначала направили на место полицию, затем скорую помощь. Пострадавший скатился с парапета на причал внизу и застрял. Фельдшер не смог ему помочь, доступа к человеку нет. На место ЧП отправили катер МЧС России. Спасатели посадили пострадавшего на катер, довезли до пирса и передали медикам.

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В Краснодаре рано утром 26 мая услышали громкий звук. Региональный оперштаб подтвердил факт ЧП на улице Морской и сообщил, что произошел хлопок без пожара. Никто не пострадал. Мэр Евгений Наумов заявил, что повреждения получили жилой дом и офисное здание. Очевидцы сняли на видео момент предполагаемого взрыва.