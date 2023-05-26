Происшествия 26 мая 2023, 04:54 Жители Краснодара сообщили о звуках взрывов в центре города — СМИ Mash: жители Краснодара сообщили о звуках взрывов в городе Соцсети

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Звуки взрывов раздались в центре Краснодара. Грохот, по словам местных жителей, слышен на Фестивальной улице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала Shot, местные жители сообщают как минимум о двух взрывах. Также по неподтвержденным данным, это могла быть атака БПЛА. Обломки рухнули на постройку на улице Морской, указано в сообщении.

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Официального подтверждения этой информации нет.

В социальных сетях появились кадры, на которых в небе над городом видна яркая вспышка.

Поздно вечером 25 мая российская система ПВО сбила украинскую ракету в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Система, по его словам, сработала в районе Морозовска. Местное население призвали сохранять спокойствие. Как отмечали военкоры, в районе военного аэродрома в Морозовке «уничтожен украинский дрон-камикадзе».

Днем 25 мая дрон сбили на подлете к Белгороду. Как сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, система ПВО сработала над Белгородским районом.