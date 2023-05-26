Происшествия 26 мая 2023, 06:22 Хлопок в Краснодаре сняли на видео Жители Краснодара сняли взрывы в небе на видео

Читать 360tv в

Очевидцы сняли хлопок в небе над Краснодаром и рассказали, что повреждение получило здание с вышкой сотового оператора. Видео показал RT.

Громкие звуки услышали утром 26 мая, экстренные службы приняли вызов в 04:17 и выехали на место. По словам очевидцев, произошел взрыв, пострадало здание с вышкой сотовой связи на крыше. Некоторые заявили, что видели в небе беспилотник.

Реклама

Власти подтвердили факт ЧП на улице Морской. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что произошел хлопок без возгорания. Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал о повреждениях офисного здания и жилого дома. По предварительной информации, никто не пострадал. Точную причину хлопка установят специалисты.

Мощный хлопок и пожар произошли в пятиэтажке на улице Клинической в Краснодаре 24 мая. Огонь локализовали на площади 100 квадратных метров. По одной из версий, произошла утечка газа.