Эксклюзив 04 июня 2023, 21:54 Человек погиб под поездом в столичном метро Источник «360»: на путях Таганско-Краснопресненской линии метро погиб человек РИА «Новости»

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Вечером 4 июня на станции метро «Текстильщики» погиб человек, сообщил источник «360». Тело молодого человека нашли на путях. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, движение поездов временно приостановили.

«Извлекли из-под поезда, пути проверяют на наличие фрагментов одежды», — отметил собеседник.

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Движение поездов прекратили на отрезке от «Таганской» до станции метро «Выхино».

«На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Спустя почти час движение восстановили.

Вечером 9 мая на пути станции метро «Курская» в Москве упал инвалид-колясочник. В результате ЧП приостанавливали движение на Арбатско-Покровской линии, пострадавшего доставали совместными усилиями сотрудников подземки и оперативных служб.

В апреле под поезд упал пассажир на станции «Аннино». Чтобы поднять его пришлось отключить питание рельсов. Попавший под поезд мужчина средних лет скончался.