Происшествия 11 апреля 2023, 15:48 Упавший на пути станции метро «Аннино» мужчина погиб — источник Источник «360»: упавший на пути на станции «Аннино» в московском метро мужчина погиб

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Мужчина, который упал на пути на станции метро «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, погиб. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Собеседник уточнил, что несчастный случай произошел 11 марта, примерно в 14:17. На пути упал мужчина средних лет. Он попал под поезд, который следовал в сторону станции «Бульвар Дмитрия Донского».

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«Машинист, к сожалению, не успел вовремя остановить поезд, мужчина погиб на месте», — добавил собеседник.

Сейчас полиция проводит проверку случившегося. По одной из версий, мужчина мог сделать это намеренно.

Ранее источник уточнил, что мужчину подняли на платформу.