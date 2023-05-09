Эксклюзив 09 мая 2023, 21:26 Инвалид упал на рельсы на станции метро «Курская» в Москве «360»: инвалид-колясочник упал на пути на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии Викимедиа

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Человек упал на Курской станции Арбатско-Покровской линии московского метро. Об этом своем Telegram-канале сообщил столичный дептранс. По данным источника «360», на пути упал инвалид-колясочник.

«На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от „Партизанской“ до „Киевской“ из-за человека на пути», — отмечено в сообщении.

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Как сообщил источник «360», сейчас сотрудники оперативных служб вместе с сотрудниками метро принимают меры по извлечению пострадавшего с путей.

По данным дептранса, в обратном направлении поезда отправляют с увеличенными интервалами. На восточном участке Арбатско-Покровской линии пришлось временно увеличить интервалы движения поездов.

Пассажиров призвали временно пользоваться станцией Кутузовская МЦК и станцией «Парк Победы» Солнцевской линии, чтобы добраться до нужного места.

В настоящее время движение на Арбатско-Покровской линии восстановили, его вводят в график. Мужчину уже подняли с путей на станции «Курская». Врачи скорой помощи оказывают ему помощь.