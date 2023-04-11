Происшествия 11 апреля 2023, 15:08 Пассажир упал на рельсы на станции метро «Аннино» в Москве Источник «360»: человек упал на пути на станции «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии РИА «Новости»

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Человек упал на пути на одной из станций Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Об этом своем Telegram-канале сообщил столичный дептранс. По данным источника «360», пассажир упал на пути на станции «Аннино».

«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от „Пражской“ до „Бульвара Дмитрия Донского“ из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сказано в сообщении.

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Пассажиров призвали временно пользоваться Калужско-Рижской, Большой кольцевой и Бутовской линиями метро, чтобы добраться в нужное место. Также им посоветовали пересесть на МЦД и наземный транспорт.

Источник «360» уточнил, что пассажир упал на пути на станции «Аннино», его уже подняли. Информации о его состоянии пока нет. Чтобы достать пострадавшего, отключали напряжение контактного рельса.

В дептрансе добавили, что движение поездов восстановлено и вводится в график.