Челябинец преследовал мужчину с автоматом. Видео

На кадрах видно, что мужчина с оружием проходит прямо через остановку общественного транспорта, где стоят несколько пассажиров. Никто не пытается его остановить.

Как стало известно сайту 74.ru, видео было снято около 16:30 15 января на улице Гагарина в Ленинском районе Челябинска.

«У одного в руках был автомат, а второй убегал от него. Мы решили развернуться, чтобы вызвать сотрудников полиции и на всякий случай записали видео. Оно получилось коротким, так как другие автомобилисты стали сигналить. За кадром остался момент, когда убегавший от бессилия упал в снег на разделительной полосе, к нему подбежал второй и стал бить, вытаскивать на проезжую часть», — рассказал автор видео изданию.

По его словам, после того, как началась драка, буквально в считанные секунды приехала полиция.

В челябинском МВД подтвердили происшествие. По информации полиции, мужчина ходил по улицам города со страйкбольным автоматом, его доставили в отдел. Сейчас правоохранители начали проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.