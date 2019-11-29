Хабаровчанин устроил стрельбу в подъезде, когда мать не пустила его домой

«Калашников» показал безостановочную стрельбу автомата АК-103. Видео Подробнее

«Сотрудникам полиции женщина сообщила, что ее сын вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. После того, как заявительница отказалась открывать ему дверь, родственник достал оружие и начал стрелять в подъезде», — рассказали в пресс-службе.

Правоохранители приехали по указанному жительницей адресу и задержали мужчину, у которого нашли предметы похожие на оружие. Изъятое отправили на экспертизу, которая установила, что оружие было самодельным. Боеприпасы были сделаны из патронов калибром 9 миллиметров, а пистолет — из огнестрельного оружия «Baikal» МР-79. По словам сына женщины, патроны и пистолет он нашел на улице.

Позже следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Сейчас все обстоятельства и детали выясняются.