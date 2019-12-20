Давидыч против. Как автообзорщик раскрыл схему вымогательств у блогеров

Видеоблогер Эрик Давидыч, известный скандальными высказываниями и попыткой отжаться 1500 раз, объявил о вымогательствах. Он провел пресс-конференцию у «360». Теперь ответ готовит Зелимхан, которого Давидыч обвинил в руководстве группировкой.

Дань с блогеров

Репутация у главного автоблогера страны сейчас крайне неоднозначная: после того как Давидыч вышел на свободу, он попытался поучить жизни YouTube-молодежь в весьма резкой форме.

«Ну здравствуй, что за петушиный поступок? Так петухи поступают, знаешь?» — заявил Давидыч Гордею.

Были и другие сомнительные случаи. На этот раз Давидыч собрал журналистов с довольно интригующим анонсом: некто, представляясь «кадыровцами», собирает дань с популярных блогеров.

«Оказывается, в YouTube есть некая группа людей, которая контролирует всех блогеров, которые получают деньги со всех блогеров, получают дань за право работать, которая контролирует практически все скандалы. И если кто-то где-то с кем-то цапается, то они в этой ситуации находят правого и виноватого. Они представляют собой некий суд. И принимают решение, кто прав, кто виноват, кто кому сколько должен денег», — заявил Давидыч на пресс-конференции.

Сначала в это верилось с трудом, ведь Давидыч немного склонен преувеличивать. Но в ходе пресс-конференции он назвал конкретные имена и показал видео. Первый, кого упомянул Давидыч в качестве пострадавшего от YouTube-мафии, — Эдвард Бил. Популярный пранкер-миллионник снимает свои видео на грани фола: некоторые шутки, снятые на скрытую камеру, кажутся перебором. Недавно попытка вывести на эмоции продавца в одном из торговых центров закончилась потасовкой.

После этого происшествия пранкер извинился и с цветами съездил к маме потерпевшего. Но теперь выяснилось, что он делал это, возможно, не только по своей воле. Эдварду Билу помогал подбирать слова для извинений Зелимхан. Вряд ли его можно назвать блогером в привычном понимании, скорее, он некий смотрящий за российским YouTube. Многие юные авторы каналов, в основном молодые, с ним уже встречались. Как правило, после каких-то неоднозначных выходок или даже слов, сказанных в своих роликах.

Как Давидыч привлек внимание

После того, как Давидыч рассказал, куда пошлет несогласных с его мнением, Зелимхан захотел поговорить и с ним. Он приехал к автоблогеру, когда тот снимал очередную серию для своего канала.

Он приставляет пистолет и говорит: «Ты же Давидыч? Вот у меня есть к тебе вопрос, у меня есть к тебе разговор, а если нет, то я прям здесь тебя сейчас пристрелю». Вы вдумайтесь! Это 2019 год, это Москва! Эрик Давидыч.

Давидыч согласился на разговор, который продолжался несколько часов. После этого общения в Сети появилось девятисекундное видео.

«Ты кого имел в виду, друг мой, скажи мне, пожалуйста, ты кого имел в виду? Ты кого имел в виду, что ты можешь любого человека послать на три буквы?» — заявил человек на видео.

Все эти видео многие смотрели, кто-то считает это средневековьем, ведь каждый имеет право высказываться как он хочет, если это не противоречит закону. Есть и те, кто на стороне Зелимхана. Однако накануне Давидыч взорвал информационную бомбу: оказывается, борцы за чистоту YouTube не просто заставляют извиняться, но и требуют дань.

«Когда я пообщался с Эдвардом Билом, он мне подтвердил эту историю: „Действительно, мне угрожали, за мной ездили, мне перекрывали машину, угрожали семье. Они меня заманили в какой-то ресторан, в ресторане угрожали оружием“. То есть была четкая ситуация, как у меня, только тут он один приехал, а там их было несколько человек. 10 человек бородатых врываются с пистолетом, к одному парню. Он говорит: „Я начал извиняться, я сделал все, что они захотели, я отдал им два миллиона рублей“», — сказал Давидыч.

Как рассказал блогер, люди Зелимхана вокруг автообзорщика устроили многоходовочку. После первой встречи, когда блогер вежливо отказался от сотрудничества, его стали вовлекать в различные провокации. На шоу «Басты» Давидычу в довольно агрессивной манере задавал вопросы Игорь Швед.

Оказалось, что эта встреча была не совсем случайной. В этом Давидыч сейчас уверен. После программы пути автоблогера и Шведа пересекались еще несколько раз. Последний закончился прямым конфликтом и плевком.

Коллективная борьба

Все это делается ради одного: Зелимхан и его люди требуют у Давидыча 25 миллионов рублей. По его словам, он не первый и вряд ли последний блогер, которого хотят немножечко «подоить». Имен он пока не раскрывает, однако уверенно заявляет, что заявление в полицию будет не от него одного, а целой группы его коллег по YouTube. Судя по комментариям, которые автообзорщик выложил в своих stories, его откровения многих задели за живое.

«Мы знаем всех этих блогеров, мы сейчас их озвучивать не будем. Я могу сказать, вы всех их знаете. Ребята просто просят не озвучивать их, потому что они опасаются в том числе за свою жизнь. Эти блогеры, вы их все знаете, они очень известные. Крайне известные. У некоторых гораздо больше подписчиков, чем у меня», — заметил Давидыч.

После пресс-конференции Давидыча «360» удалось связаться с Зелимханом. Мужчина все обвинения в вымогательстве отрицает и готов предоставить видео и скрины переписок.