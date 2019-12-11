Спокойный охотник на людей. Главное о маньяке, убившем двух девушек в Уктусе

Следователи Екатеринбурга задержали подозреваемого в расстреле двух девушек на горнолыжном курорте Уктус. На его поиски у них ушло почти полтора года. Задержанный — ранее несудимый инженер завода и отец трехлетнего мальчика. На допросе мужчина заявил, что пришел в Уктус, чтобы убивать. Ему было все равно, кто станет его жертвой. «360» собрал все, что известно об этом спокойном охотнике на людей.

Задержание и допрос

Подозреваемого в двойном убийстве задержали в минувший понедельник, 9 декабря. Это работающий инженером на заводе муж и отец. Пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых заявил, что задержали маньяка в момент, когда он направлялся на работу.

«Брали его, когда выходил из подъезда дома, где он проживает с супругой и трехлетним сыном», — пояснил представитель МВД.

В ходе допроса подозреваемый признался, что со своими жертвами он знаком не был, а подошел к ним целенаправленно, чтобы убить. После того, как он застрелил девушек, то оттащил их в траву и ушел домой.

То, что подозреваемый не оговаривает себя показала и экспертиза на полиграфе.

В ходе обыска следователи нашли в его квартире части пневматической винтовки калибра 6,35. Из такой же застрелили девушек. Именно покупка составной части этого оружия и позволила выйти на подозреваемого. По словам Валерия Горелых, злоумышленник начал готовиться к убийству за месяц. Он пристреливал оружие на месте и изучал ландшафт местности при помощи съемки с квадрокоптера.

Благодаря видео с допроса найти страницу злоумышленника в социальной сети труда не составляет. Его зовут Алексей Александров, выпускник Российского государственного профессионально-педагогического университета в Екатеринбурге.

Источник фото: «ВКонтакте»

Судя по странице, его главным увлечением была фотография. Алексей любил снимать природу, автомобили, достопримечательности родного города и мест, куда он ездил. Также на его странице есть много снимков с позирующими девушками, а еще видео Уктуса, которое он снимал с квадрокоптера.

На одной из фотографий 2012 года владелец страницы держит в руках винтовку, которая очень похожа на вторую сверху на фотографии Следственного Комитета, которую сотрудники ведомства сделали в ходе обыска.

Можно даже сравнить две фотографии и заметить, что на снимке следователей отсутствует магазин винтовки. В основном они идентичны.

Всего же в ходе обыска в доме Алексея нашли четыре единицы огнестрельного оружия.

Слишком спокойный и никакой

Издание Е1 пообщалось с отцом Алексея Александром Петровичем, который рассказал, что сегодня его вызвали для допроса к следователю, чтобы он рассказал о своем сыне.

«Мне только сказали, что он арестован. Мой сын — спокойный парень, не агрессивный. Работает на заводе, есть жена и сын. Я не верю в то, что он мог это сделать, это ни в какую не вяжется», — сказал он журналистам.

Александр Петрович отметил, что у сына никаких проблем с законом никогда не было и жил он тихо с женой и сыном.

Знакомые Алексея заявили, что он всегда отличался странным поведением. Учившийся с ним вместе сокурсник заявил, что у Алексея была привычка «неожиданно смеяться» при этом он мог в это время стоять один. Бывший преподаватель вуза, где учился подозреваемый рассказала, что у Алексея было очень нестандартное мышление.

«Специальность, на которой он учился, — „Технология машиностроения“. Предметы сложные — техмех, сопромат, техмаш. Помню, что он обособленно всегда держался. Одногруппники с ним не особо общались», — рассказала она.

Девушка, которая знала Алексея по общей компании назвала его «слишком спокойным и каким-то никаким».

«Его странность можно было принять за изюминку — просто парень себе на уме, образ жизни странный. Но давно уже не видела его. Значит, странность переросла в патологию какую-то», — предположила она. По ее словам, образ жизни Алексея выражался в утрированной запущенности и небрежности жилья, отсутствии друзей, скрытности. «От таких людей можно ждать чего угодно», — отметила она.

Коллеги Алексея не сошлись в едином мнении об его личности. Для одних он стал самым странным человеком отдела, а другие не увидели, что чем-то отличается от остальных.

В среду, Ленинский суд Екатеринбурга решит вопрос о мере пресечения для Алексея Александрова.