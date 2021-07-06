Части фюзеляжа Ан-26 разбросало минимум на 4 км

Одну часть фюзеляжа самолета Ан-26 нашли на склоне сопки Пятибратка. Вторая была замечена в море примерно в четырех километрах от побережья.

Подробности поисковой информации предоставили в пресс-службе Тихоокеанского флота, сообщило РИА «Новости».

На место обнаружения обломков самолета выдвинулись группа спасателей из 26 человек. Они следуют на вездеходе. Все находившиеся на борту люди погибли. Эти данные подтвердили в Санавиации.

В краевом правительстве ранее сообщили, что в Ан-26 летели шесть членов экипажа и 22 пассажиры, один из них — ребенок. СК РФ уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Замдиректора «Камчатского авиационного предприятия» Сергей Горб считает, что самолет мог задеть береговую скалу. Это, по его мнению, послужило причиной крушения.

«Предположения строить рано, будет комиссия, будут разбираться. Но там был сильный боковой ветер. Это наиболее вероятное предположение пока», — добавил он.