Названа возможная причина крушения Ан-26 на Камчатке

Возможной причиной крушения Ан-26 мог стать сильный боковой ветер, сказал РИА «Новости» замдиректора «Камчатского авиационного предприятия» Сергей Горб. По его словам, вероятно, самолет задел береговую скалу.

Он предположил, что поднялся сильный боковой ветер, из-за чего самолет сбился с курса.

«Предположения строить рано, будет комиссия, будут разбираться. Но там был сильный боковой ветер. Это наиболее вероятное предположение пока», — сказал собеседник агентства.

На месте крушения работают специалисты предприятия, добавил Сергей Горб. Для поиска тел направят еще сотрудников в ближайшее время.

Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 нашли в четырех километрах от аэропорта, у скалы. К месту на вездеходах выдвинулись 26 спасателей. В Санавиации подтвердили, что погибли все пассажиры и члены экипажа.

Самолет Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, пропал с радаром 6 июля. Связь прервалась за девять километров от посадочной полосы. По предварительным данным, на его борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, одному из которых было 12 лет.