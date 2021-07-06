В Санавиации подтвердили гибель всех пассажиров и членов экипажа Ан-26, обломки которого нашли на Камчатке, сообщил сайт kp.ru. Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что при крушении самолета никто не выжил.

РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию уточнило, что фрагменты пропавшего самолета обнаружили в четырех-пяти километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны берега.

Долгие поиски в ведомстве объяснили сложным ландшафтом.

«Предположительно при заходе на второй круг произошла катастрофа. В район обнаружения обломков выехали специалисты для их обследования и окончательного заключения принадлежности фрагментов», — привел цитату губернатора Камчатки Владимира Солодова «Интерфакс».

Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в аэропорт Палана во вторник, 6 июля. За несколько километров до воздушной гавани экипаж перестал выходить на связь, а сам борт пропал с радаров.

На борту лайнера находились 23 пассажира, включая двоих детей, и шесть членов экипажа. На поиски борта направились суда, авиация и наземная группировка спасателей.