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    06 июля 2021, 13:07

    Все находившиеся на борту пропавшего на Камчатке Ан-26 погибли — Санавиация

    Дамир Матюхин

    В Санавиации подтвердили гибель всех пассажиров и членов экипажа Ан-26, обломки которого нашли на Камчатке, сообщил сайт kp.ru. Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что при крушении самолета никто не выжил.

    Все находившиеся на борту пропавшего на Камчатке Ан-26 погибли — Санавиация

    РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию уточнило, что фрагменты пропавшего самолета обнаружили в четырех-пяти километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны берега.

    Долгие поиски в ведомстве объяснили сложным ландшафтом.

    «Предположительно при заходе на второй круг произошла катастрофа. В район обнаружения обломков выехали специалисты для их обследования и окончательного заключения принадлежности фрагментов», — привел цитату губернатора Камчатки Владимира Солодова «Интерфакс».

    Самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в аэропорт Палана во вторник, 6 июля. За несколько километров до воздушной гавани экипаж перестал выходить на связь, а сам борт пропал с радаров.

    На борту лайнера находились 23 пассажира, включая двоих детей, и шесть членов экипажа. На поиски борта направились суда, авиация и наземная группировка спасателей.