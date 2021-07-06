Обломки самолета обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта, сообщили в МЧС. К месту на вездеходах выдвинулись 26 спасателей.

Передвижение осложняют начавшийся морской прилив и темное время суток. В «Росавиации» также подтвердили обнаружение самолета. При падении никто из находившихся на борту людей не выжил.

Самолет Ан-26 пропал с радаров 6 июля. Он следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Связь с воздушным судном пропала примерно в девяти километрах от пункта назначения. По предварительным данным, на его борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, одному из которых было 12 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Установлено, что метеоусловия в момент посадки Ан-26 осложняли туман и облачность. Также были выдвинуты версии о возможной ошибке пилотов или технической неисправности самолета.