Важное 20 марта 2024, 18:34 Часть поселка под Курском обесточило после обстрела Старовойт: обстрелы ВСУ повредили линию электропередачи в Краснооктябрьском Pxhere

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале, всего насчитали пять прилетов.

«В результате повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена», — написал он.

Реклама

Глава уточнил, что аварийные бригады приступят к работе, как только это будет безопасно.

Ведь день под обстрелом со стороны украинских боевиков также находится поселок Теткино под Курском. Пострадавших и повреждений нет. Прилеты фиксировали в районе промпредприятия.

Ранее в центре Курска упали обломки сбитой ракеты С-200. Повреждения получили крыши нескольких домов. Ночью украинские военные атаковали село Гуево Суджанского района. Из-за ударов перебило линию электропередач.