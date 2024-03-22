Происшествия 22 марта 2024, 15:03 Более 41 тысячи жителей Донецка остались без энергоснабжения из-за обстрелов ВСУ Мэр Донецка Кулемзин: более 41 тыс. человек остались без света из-за атак ВСУ РИА «Новости»

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Более 41 тысячи жителей Донецка остались без света из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мэра города Алесея Кулемзина.

«В результате боевых действий в Донецке обесточено 399 трансформаторных подстанций, без электроэнергии — 41 450 абонентов», — указал он.

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Также, по его словам, в результате обстрелов города остановлена работа 161 котельной.

В пятницу, 22 марта, украинские боевики атаковали одну из подстанций в районе Первомайска. По данным правительства Луганской Народной Республики, без света остались более 52 тысяч человек.

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Харьков полностью обесточили. Глава местной облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что повреждения получили объекты критической инфраструктуры.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что прошедшая атака по энергообъектам стала крупнейшей за все время конфликта.