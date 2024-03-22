Происшествия 22 марта 2024, 14:39 ВСУ оставили без электричества более 52 тысяч жителей ЛНР Правительство ЛНР сообщило об атаке ВСУ на подстанцию в районе Первомайска РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли одну из подстанций в районе Первомайска. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики.

«В результате без энергоснабжения остались более 52 тысяч абонентов», — рассказали власти.

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Частично света лишились жители Ирмина, Стаханова, Первомайска и Кировска. Полностью обесточенными оказались поселки Борщеватое, Голубовское, Горское, Березовское, Золотое и Золотое-5. Сотрудники сетевой компании начали работы по созданию транзитного подключения абонентов к другой подстанции.

Несколько дней назад украинские боевики ударили ракетами по центру Лисичанска. В результате пострадали шесть квартир жилого дома.

Одна из самых крупных атак на этот населенный пункт со стороны ВСУ произошла 3 февраля. Тогда ВСУ ударили по зданию, где находилась пекарня. В результате погибли 28 человек, среди них — глава МЧС Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко и два депутата.