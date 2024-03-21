Происшествия 21 марта 2024, 18:16 Более 358 миллиардов рублей взыскали с «крабового короля» и его партнеров Суд взыскал 358,7 млрд рублей с предпринимателя Кана и его партнеров РИА «Новости»

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Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры на 358,7 миллиарда рублей к бизнесмену Олегу Кану («крабовому королю») и другим рыбопромышленникам Дальнего Востока. Об этом сообщило РИА «Новости».

Речь идет об ущербе, причиненном водным биологическим ресурсам. В числе ответчиков — компании «Прибой-Т», «Монерон», региональный фонд «Родные острова» и другие. Как пояснили агентству в Генпрокуратуре, в иске уже заложили просьбу обратить в доход государства имущество на 21 миллиард рублей, и ущерб частично возместят на эту сумму.

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Олега Кана и других рыбопромышленников обвинили в незаконном вылове морских деликатесов. Кроме того, «крабовому королю» вменили убийство предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году. В марте 2024 года адвокаты заявили о смерти Кана и попросили закрыть дело, однако Генпрокуратура сочла это инсценировкой. При этом, по словам адвоката Кана, его смерть подтвердили в Британии.