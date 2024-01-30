30 января 2024, 08:31
«Крабовому королю» Олегу Кану запросили 19 лет тюрьмы
Прокуратура запросила 19 лет колонии строгого режима бизнесмену Олегу Кану
Завершилось расследование дела об организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко. Гособвинитель запросил для обвиняемого, беглого бизнесмена Олега Кана 19 лет колонии строгого режима. Его объявили в международный розыск, сообщила Генпрокуратура России.
«В Приморском краевом суде завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении находящегося в международном розыске „крабового короля“ Олега Кана, обвиняемого в организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко», — сообщила пресс-служба.
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Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин предложил наказать бизнесмена 19 годами в исправительной колонии строгого режима и годом ограничения свободы. Олег Кан скрылся за границей, его объявили в международный розыск.
По версии следствия, в 2010 году он заказал убийство своего конкурента за то, что тот покушался на его собственную жизнь. Бизнесмен спланировал преступление, нашел посредника и исполнителя. Валерия Пхиденко застрелили в такси возле ресторана «Три Богатыря», куда его заманил житель Сахалина. Последнего осудили, расследование в отношении киллера продолжили.
Олега Кана прозвали «крабовым королем» Сахалина. Его компанию подозревали в незаконном экспорте морских деликатесов. Бизнесмен являлся председателем попечительского совета фонда «Родные острова», к которому подали иск на 376 миллиарда рублей.
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