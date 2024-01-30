Криминал 30 января 2024, 08:31 «Крабовому королю» Олегу Кану запросили 19 лет тюрьмы Прокуратура запросила 19 лет колонии строгого режима бизнесмену Олегу Кану РИА «Новости»

Читать 360tv в

Завершилось расследование дела об организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко. Гособвинитель запросил для обвиняемого, беглого бизнесмена Олега Кана 19 лет колонии строгого режима. Его объявили в международный розыск, сообщила Генпрокуратура России.

«В Приморском краевом суде завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении находящегося в международном розыске „крабового короля“ Олега Кана, обвиняемого в организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко», — сообщила пресс-служба.

Реклама

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин предложил наказать бизнесмена 19 годами в исправительной колонии строгого режима и годом ограничения свободы. Олег Кан скрылся за границей, его объявили в международный розыск.

По версии следствия, в 2010 году он заказал убийство своего конкурента за то, что тот покушался на его собственную жизнь. Бизнесмен спланировал преступление, нашел посредника и исполнителя. Валерия Пхиденко застрелили в такси возле ресторана «Три Богатыря», куда его заманил житель Сахалина. Последнего осудили, расследование в отношении киллера продолжили.

Олега Кана прозвали «крабовым королем» Сахалина. Его компанию подозревали в незаконном экспорте морских деликатесов. Бизнесмен являлся председателем попечительского совета фонда «Родные острова», к которому подали иск на 376 миллиарда рублей.