Общество 19 марта 2024, 19:47 Защита «крабового короля» Кана сообщила о его смерти Адвокаты сообщили о смерти «крабового короля» Олега Кана РИА «Новости»

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Во время судебного заседания адвокаты «крабового короля» Олега Кана заявили о его смерти. Обвинение усомнилось в правдивости этой информации, сообщило РИА «Новости».

Защита предпринимателя попросила прекратить иск на 358,7 миллиарда рублей из-за смерти бизнесмена.

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«По нашей информации, в ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер, нет», — ответил представитель Генеральной прокуратуры во время суда.

По данным адвокатов, информацию о смерти Кана опубликовали на сайте Федеральной нотариальной палаты России. Из сообщения следует, что бизнесмен умер 14 февраля 2023 года.

В конце января гособвинитель запросил для предпринимателя 19 лет колонии строгого режима. Компанию Кана заподозрили в незаконном экспорте морских деликатесов.