Криминал 21 марта 2024, 06:44 Генпрокуратура не поверила в смерть объявленного в розыск «крабового короля» Генпрокуратура: смерть бизнесмена Олега Кана инсценировали РИА «Новости»

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Смерть бизнесмена Олега Кана, объявленного в розыск по уголовным дела об убийстве и контрабанде, инсценировали. Представитель Генпрокуратуры заявил об этом на заседании арбитражного суда, сообщил РБК.

«Крабовый король» скрылся от следствия, уверены в надзорном ведомстве. Адвокаты заявили о его смерти 19 марта и попросили закрыть дело, но органы ЗАГС Сахалинской области и Санкт-Петербурга не подтвердили эту информацию. Родственники не обращались в ведомства для регистрации произошедшего.

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«Единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — сказал обвинитель.

Олега Кана в числе 29 физических и 31 юридических лиц обвинили в незаконном вылове морских деликатесов и предъявили иск на 358,7 миллиарда рублей. «Крабового короля» обвинили также в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году.