Происшествия 07 марта 2024, 06:16 Санитарную эвакуацию пострадавших при взрыве в Туве сняли на видео МЧС: спецборт Ил-76 вылетел из Кызыла в Красноярск с 8 пострадавшими

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Пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ отправили в Красноярск. Самолет Ил-76 эвакуировал их из Кызыла. Транспортировку показало МЧС России.

Консилиум врачей решил отправить восемь пациентов на лечение в Красноярск. Спецборт прилетел в Кызыл, куда увезли пострадавших на Шагонарской ТЭЦ. Пресс-служба ведомства показала, как их в сопровождении специалистов «Центроспаса», Всероссийского центра медицины катастроф и психологов МЧС погрузили на Ил-76.

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Другим самолетом в Кызыл переправили из Новосибирской области специальное оборудование для социально значимых объектов, домов и теплосетей. На Ан-74 погрузили тепловые пушки и обогреватели.

Авария на Шагонарской ТЭЦ произошла рано утром 6 марта. Пострадали 23 человека, один из них скончался от полученных травм. По одной из версий, взрыв и пожар произошли из-за детонации угольной пыли.