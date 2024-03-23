Происшествия 23 марта 2024, 09:01 Более 10 снарядов Vampire уничтожили над Белгородской областью МО: ПВО уничтожила 11 запущенных ВСУ снарядов Vampire в Белгородской области РИА «Новости»

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Российские дежурные средства противовоздушной обороны утром 23 марта уничтожили над Белгородской областью 11 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, запущенных украинскими боевиками. Об этом сообщило Минобороны.

«Около 07:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — указали в заявлении.

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Утром под удар ВСУ попали Старооскольский округ и Чернянский район. Один житель Чернянского района погиб, еще двое получили травмы. Украинские военнослужащие также обстреляли Белгород, есть пострадавшие. Данные по ним уточняются. В областном центре и Белгородском районе около получаса звучали сирены ракетной опасности.

За ночь средства ПВО перехватили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России: по пять — над Брянской и Белгородской областями, по одному — над Саратовской и Воронежской, сообщало Минобороны.