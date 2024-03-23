Происшествия 23 марта 2024, 08:42 Один человек стал жертвой атаки ВСУ на Белгородскую область Гладков: утром 23 марта один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ РИА «Новости»

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Утром 23 марта украинские боевики снова обстреляли Белгородскую область. Под огнем ВСУ оказались два муниципалитета, один человек погиб, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета — Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены», — уточнил он.

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В Белгороде обстрел повредил частные и многоквартирные дома, пострадали люди. Гладков отметил, что данные по разрушениям в городе и количеству получивших какие-либо травмы пока уточняют.

«Все строительные и аварийные бригады на месте, идет поквартирный и подомовой обход. <…> Все необходимое для восстановления, в наших возможностях, оно есть», — добавил губернатор области, пообещав, что работы выполнят максимально быстро.

За ночь с 22 на 23 марта силы ПВО перехватили над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями 12 украинских беспилотников.