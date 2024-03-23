Происшествия 23 марта 2024, 07:15 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе РИА «Новости»

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В Белгороде и Белгородском районе звучат сирены ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Жителям, которые находятся дома, порекомендовали не подходите к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Можно спрятаться в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тех, кто находится на улице, попросили спуститься в укрытие или другое безопасное место.

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Накануне, 22 марта, утром стало известно, что в результате воздушной атаки ВСУ погибла мирная жительница Белгорода, выгуливавшая собак. Снаряд разорвался в нескольких метрах от нее. Женщина скончалась на месте. Кроме того, погибла одна из ее собак. Еще два человека пострадали, обоих доставили в больницу. В пяти многоэтажных домах, одном частном доме и зданиях четырех учреждений здравоохранения выбило стекла. Оказались повреждены 12 машин.