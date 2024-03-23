Происшествия 23 марта 2024, 07:47 ПВО за ночь перехватила 12 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России Минобороны: 12 беспилотников ВСУ перехватили за ночь над 4 регионами России РИА «Новости»

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В ночь на 23 марта средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России. Дроны ликвидировали над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями. Об этом сообщило Министерство обороны.

«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа», — констатировали в оборонном ведомстве.

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По пять беспилотников уничтожили над Брянской и Белгородской областями, еще по одному — над Воронежской и Саратовской.

В Белгороде и Белгородском районе утром 23 марта звучали сирены ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков информировал об этом в 06:59. Жителей попросили не подходить к окнам и спрятаться в помещении со сплошными стенами. Уже в 07:23 ракетную опасность отменили. Подробностей не приводилось.