01 апреля 2024, 22:04
Шесть украинских беспилотников сбили над Черным морем
Минобороны РФ: российские силы ПВО сбили 6 беспилотников ВСУ над Черным морем
Российские силы противовоздушной обороны поразили шесть беспилотников Украины над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря», — рассказали в министерстве.
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В ведомстве отметили, что ВСУ попытались совершить террористическую атаку примерно в 19:30 по московскому времени.
Ранее гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин заявил, что в российском Центре комплексных беспилотных решений обнаружили координаты места сборки дронов ВСУ «Баба-яга», а также цепочку поставок комплектующих к ним. По его словам, аппарат попал на передовую не сразу, сначала он долго перемещался по Восточной Европе и Украине.
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